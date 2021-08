Chelsea, Messi nel mirino: chiesta riunione con gli agenti

OGGETTO DEL DESIDERIO

Secondo lo spagnolo AS, anche i campioni d'Europa pronti ad ascoltare le richieste della Pulce

C'è anche il Chelsea nella corsa a Lionel Messi. Secondo il portale spagnolo AS, infatti, Roman Abramovich avrebbe chiesto una riunione urgente con l'entourage dell'argentino per verificare la fattibilità dell'operazione. L'obiettivo numero 1 dei Blues rimane sempre Romelu Lukaku e i francesi del PSG sembrano in vantaggio nella corsa all'ormai ex fenomeno del Barcellona. Getty Images

Il tentativo andato a vuoto con Haaland e quello in corso con Lukaku sono il chiaro segnale del fatto che i londinesi Il Chelsea hanno la liquidità per cercare di mettere a segno il colpo. L'idea del club campione d'Europa è di andare avanti con la trattativa per il gigante belga con l'Inter e poi ascoltare le richieste di Messi, in modo da garantirsi in ogni caso un attaccante di grande livello.