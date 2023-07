Inghilterra: Bayern in pressing su Kane, ma spunta la pista Psg

MERCATO

I bavaresi hanno fretta di chiudere, ma intanto i parigini si muovono nell'ombra: c'è lui in cima alla lista dei desideri se parte Mbappé

Sono giorni caldissimi per il futuro di Harry Kane. Il Bayern Monaco è da settimane in pressing sul Tottenham per portare in Bundesliga il capitano della nazionale inglese, la trattativa è in stato avanzato, ma al momento è tutt'altro che chiusa: gli Spurs chiedono infatti 100 milioni di euro per lasciarlo partire, nonostante un contratto in scadenza nel 2024, mentre i bavaresi finora non si sono spinti oltre i 70. Proprio per questo, come riporta Relevo, nelle ultime ore si è fatto avanti anche il Paris Saint Germain. Il club parigino per adesso si sta muovendo nell'ombra, ma i sondaggi si sono fatti più decisi: c'è lui in cima alla lista dei desideri in caso di addio di Mbappé.

Secondo la Bild la moglie del bomber del Tottenham è già stata avvistata a Monaco, dove avrebbe sondato il mercato immobiliare e visionato alcune scuole per i figli, ma la distanza tra i due club sul prezzo del cartellino, come detto, non consente ancora di dare per chiuso l'affare. Per far partire l'asta e mettere davvero i bastoni tra le ruote al Bayern, tuttavia, il Psg non ha alternative: deve prima liberarsi di Mbappé.

L'interesse di Al-Khelaifi nei confronti di Kane è un'ulteriore testimonianza di come il Psg stia puntando profili diversi da quello di Dusan Vlahovic, che sembra dunque sempre più lontano da Parigi. Se Mbappé dovesse accettare la stratosferica proposta dell'Al Hilal, a quel punto per il serbo della Juventus potrebbe aprirsi in maniera più concreta la pista che porta al Real Madrid, di cui si era vociferato nei giorni scorsi. Insomma, il domino degli attaccanti continua a essere pronto a partire, ma per il momento tutte le caselle rimangono al loro posto.