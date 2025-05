Mondiale per Club: la decisione del Real Madrid su Xabi Alonso

Xabi Alonso a guiderà il Real Madrid durante il prossimo Mondiale per club. Non ci sarà la gestione ad interim. Secondo il quotidiano sportivo spagnolo Marca, l'intenzione del club di Madrid è quella di avviare subito il nuovo progetto, che sarà affidato all'ex tecnico del Bayer Leverkusen. La decisione di puntare subito su Alonso sarebbe maturata la scorsa settimana, quando si vociferava di una possibile gestione intermedia affidata a Santiago Solari.Il ragionamento dei blancos è che non avrebbe senso ingaggiare un allenatore come Alonso per poi lasciarlo a casa a programmare la prossima stagione mentre Solari, privo di esperienza, si prende la responsabilità di guidare la squadra in un torneo così importante. La migliore partita del giorno del Mondiale per Club, in programma negli USA dal 14 giugno al 13 luglio, sarà trasmessa sulle reti Mediaset.