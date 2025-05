Luciano Spalletti, nell'intervista al Corriere della Sera, ha parlato indirettamente del suo futuro: "(ricordando lo scudetto di Napoli, ndr) ho provato la terribile felicità che si sente quando si regala felicità ad altri, qualcosa che ti fa vibrare in sintonia con persone che non conosci. Ma l'altro momento più bello sarà quando smetterò e non sentirò più sulle spalle questo peso, un peso scelto, ma che spesso mi toglie il fiato".