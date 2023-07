Al Hilal, tutto su Mbappé: 400 milioni al giocatore, 200 al Psg

psg

Clamorosa offerta per l'attaccante, separato in casa dal Psg: contratto di due anni, nel 2024 però potrebbe andare al Real Madrid

Il 31 luglio scadrà l'opzione di rinnovo col Psg che è nelle mani di Mbappé ma su questo punto lo stesso giocatore ha fatto capire le proprie intenzioni: non eserciterà in nessun caso la clausola che estenderebbe il contratto fino al 2025. L'idea è quella di andare subito al Real Madrid, che però non ha intenzione di pagare i 200 milioni chiesti dai francesi visto che tra 12 mesi il giocatore andrebbe a parametro zero, oppure di attendere la prossima stagione per approdare in Liga senza che i Blancos debbano pagare un euro al Psg.

Vedi anche Mercato Psg, caso-Mbappè: non convocato per la tournèe, cessione immediata?

Ovviamente ad Al-Khelaifi questa seconda opzione proprio non piace, sia per ragioni economiche che di facciata, ma l'offerta dall'Arabia Saudita potrebbe andare incontro a tutte le parti: il Psg riceverebbe i soldi richiesti, il giocatore guadagnerebbe una montagna di soldi sapendo di poter tornare in Europa già nel 2024, e il Real Madrid tra un anno avrebbe l'attaccante che insegue da mesi. Che sia proprio l'Al Hilal a risolvere l'intricato rebus Mbappé?