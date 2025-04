Pogba si allena a Miami e scalpita per tornare: si apre la pista Bayern

Paul Pogba scalpita. Il centrocampista francese ha scontato la squalifica inflittagli per doping ed è attualmente senza squadra dopo la risoluzione del contratto con la Juventus. La voglia di tornare però è tantissima e le offerte per riportarlo in campo non mancherebbero: "Ci sono proposte. Arrivano da ogni dove", ha affermato l'ex Juve qualche giorno fa senza però sbilanciarsi. "Voglio vedere quale progetto fa più per me. Sono in un periodo cruciale della mia vita e della mia carriera. È una decisione importante, mi prenderò il mio tempo per valutare tutte le possibilità".