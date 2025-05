Heorhij Sudakov è un obiettivo da tempo nel mirino del Napoli, che ha fatto sensibili passi avanti per chiudere l'operazione. Il centrocampista dello Shakhtar Donetsk, 22 anni, è valutato 40 milioni di euro: per lui pronto un quinquennale. Sudakov potrebbe essere il primo acquisto "virtuale" da presentare ad Antonio Conte quando avrà il faccia a faccia decisivo con De Laurentiis per capire se il rapporto potrà proseguire.