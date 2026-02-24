spagna

L'Atletico Madrid perde Griezmann: trattativa con l'Orlando City per sbarcare in Mls

L'attaccante francese di Simeone è il primo obiettivo del club della Florida 

Futuro americano per Antoine Griezmann. L'attaccante francese dell'Atletico Madrid, 35 presenze in questa stagione con la squadra spagnola, è infatti in trattativa con l'Orlando City Soccer Club della Major League Soccer, secondo The Atletic. Griezmann, 34 anni, capocannoniere di tutti i tempi dell'Atletico (210 gol), potrebbe finalmente approdare in MLS, dopo un inseguimento che va avanti da diversi anni.

La finestra di mercato della MLS è aperta dal 26 gennaio al 26 marzo, prima di una seconda finestra tra il 13 luglio e il 2 settembre. Griezmann aveva prolungato con l'Atletico fino al 2027 lo scorso giugno, ma non sembra più al centro del progetto del club di Madrid.

