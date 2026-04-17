Giulini: "Pio poteva giocare con noi. Palestra? Può fare una carriera alla Barella"

Mentre riguardo agli Esposito, Giulini ora si gode il fratello di Pio, Sebastiano Esposito, già 6 gol e 5 assist: "Sta facendo una buona stagione, tecnicamente divino, deve imparare a essere più concreto. Il Cagliari può ripartire sicuramente da lui, è un nostro valore importante, mi è piaciuto come ha esultato sabato con i compagni e col mister, è un leader tecnico e carismatico. Lui e Caprile faranno una grande carriera. Elia vale tanto, è un grande portiere e non è scontato che vada via, magari rimane per consacrarsi ulteriormente".