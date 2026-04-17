VERSO INTER-CAGLIARI

Giulini: "Pio poteva giocare con noi. Palestra? Può fare una carriera alla Barella"

Il presidente dei sardi: "Fui raccattapalle col Milan e dirigente con l'Inter, tornare a San Siro mi emoziona. Seba Esposito e Caprile faranno una grande carriera"

17 Apr 2026 - 11:30
videovideo

Prima di diventare presidente del Cagliari, il legame tra il milanese Tommaso Giulini e il calcio passava da San Siro. Lì è stato raccattapalle quando giocava nelle giovanili del Milan; poi, tanti anni dopo, in quello stesso stadio ha seguito l'Inter come dirigente. 

Stasera ritorna da avversario: "Ci sarò stato 100 volte da ragazzino, è sempre una grande emozione", racconta a La Gazzetta dello Sport, "il mio idolo era Zenga, che poi presi come allenatore a Cagliari. Dopo la salvezza non ricominciai con lui, forse fu un errore".

Il rimpianto è invece legato a un attaccante che oggi si fa strada nell'Inter: "Pio è un grande rimpianto, lo volevo l'anno scorso, ma sia Bonato sia Nicola mi dissero di prendere prima la certezza che era rappresentata da Piccoli. Nel frattempo Pio andò allo Spezia e si è meritato di tornare all'Inter già quest'anno. Muovendoci prima su Pio magari avremmo preso entrambi e non guastava". 

La certezza è Palestra: "Quando si cresce un grande calciatore e lo si vede esplodere in Nazionale e in partite di Serie A ti rimane felicità e orgoglio. Sta dimostrando di poter fare una carriera simile a Barella, se continuerà così e il fisico lo accompagnerà arriverà in alto come Nicolò.  Non si tira mai indietro e lotta per la nostra maglia fino all’ultimo, non è scontato quando sei in prestito secco non tirare indietro la gamba”. 

Mentre riguardo agli Esposito, Giulini ora si gode il fratello di Pio, Sebastiano Esposito, già 6 gol e 5 assist: "Sta facendo una buona stagione, tecnicamente divino, deve imparare a essere più concreto. Il Cagliari può ripartire sicuramente da lui, è un nostro valore importante, mi è piaciuto come ha esultato sabato con i compagni e col mister, è un leader tecnico e carismatico. Lui e Caprile faranno una grande carriera. Elia vale tanto, è un grande portiere e non è scontato che vada via, magari rimane per consacrarsi ulteriormente".

Pisacane potrebbe invece essere l'allenatore del presente e del futuro: "Quello che ha fatto vedere come cattiveria e intelligenza con la maglia del Cagliari sono cose che voglio vedere sempre nella mia squadra. E sono convinto che siano le doti che possono farci fare risultato o una grande gara a Milano. Se può rimanere? Certo, una volta conquistata la salvezza, con questo progetto, sarebbe la cosa più sbagliata cambiare allenatore".

Leggi anche

Inter, Bastoni al Barça finanzia il doppio colpo in difesa. Calha da mentore per Stankovic e poi addio

inter-cagliari
inter
cagliari
tommaso giulini
nicolo barella

Ultimi video

01:59
Ottolini: il mercato Juve

Ottolini: il mercato Juve

00:46
DICH MAROTTA 2 SU CHIVU - IL FOGLIO A SAN SIRO 16/04

Marotta: "Chivu miglior allenatore emergente, rinnovo automatico"

00:32
DICH CARNEVALI 2 SU MERCATO - IL FOGLIO A SANSIRO 16/04

Carnevali: "Muharemovic? Lo vogliono in tante"

01:50
È già calciomercato

È già calciomercato: le manovre delle big

01:20
Miceli: "Vicario favorito per la porta dell'Inter, sogno Alisson Becker per la Juve"

Miceli: "Vicario favorito per la porta dell'Inter, sogno Alisson Becker per la Juve"

01:11
Calciomercato portieri

Miceli: "Vicario favorito per la porta dell'Inter, sogno Alisson Becker per la Juve"

01:19
Tra Inter e Barcellona

Tra Inter e Barcellona: il futuro di Bastoni

01:06
Miceli: "Il futuro di Vlahovic e attenzione alla doppietta sul mercato"

Miceli: "Il futuro di Vlahovic e attenzione alla doppietta sul mercato"

01:44
Le novità sul caso Lukaku

Le novità sul caso Lukaku: la posizione del Napoli non cambia

01:25
"Bastoni? Flick è innamorato, ma il Barcellona corre un po' troppo…"

"Bastoni? Flick è innamorato, ma il Barcellona corre un po' troppo…"

01:56
Il mercato della Juventus

Il mercato della Juventus

01:56
Il mercato dell'Inter

Il mercato dell'Inter: se parte Bastoni, già pronto il sostituto

01:36
Tutti lo vogliono

Tutti lo vogliono

02:27
DICH NDOYE POST SVIZZERA GERMANIA DICH

Ndoye: "Inter e Napoli mi cercano? In Premier sto bene ma in futuro chissà..."

00:29
MCH GRIEZMANN ORLANDO MCH

Griezmann si mette in posa per Orlando

01:59
Ottolini: il mercato Juve

Ottolini: il mercato Juve

I più visti di Cagliari

Giulini e gli incroci nerazzurri: "Rimpianto Pio, poteva giocare con noi. Palestra? Può fare come Barella"

Il Cagliari ha scelto Nicola: c'è l'intesa, si lavora con l'Empoli per liberarlo

Nandez, niente Roma: "Mai contro la mia squadra". Il futuro è in Arabia

Ranieri porta la ‘sua’ Samp a Cagliari: anche Jankto verso il ritorno in A

Dumfries e quelle proposte dall'estero: l'Inter pensa a tutelarsi

Giulini: "Nandez? Finora non c'è stata nessuna offerta"

Giulini: "Nandez? Finora non c'è stata nessuna offerta"

Mercato ora per ora
Vedi tutti
11:10
Roma-Tsimikas: addio vicino, il greco torna "Reds" sui social
Manuel Locatelli
10:22
Locatelli-Juve, pronta la firma sul rinnovo fino al 2030
21:59
Inter punta sul 2008 Marello: 4 milioni all'Udinese per il riscatto
15:50
Giuntoli pronto a rientrare in pista? Non solo Roma, piace anche al Marsiglia
3) PAULO DYBALA: 130 gol in 359 partite in Serie A
11:34
Dybala tra la Roma e il... Milan: "Gli piacerebbe giocare a San Siro con i rossoneri"