Cagliari, per il mercato si guarda in casa Sampdoria

Dopo la promozione in A il club sardo studia le mosse per rinforzarsi, nel mirino di Ranieri tre giocatori ch conosce molto bene: Gabbiadini, Augello e Jankto

© twitter 1 di 17 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Non solo grandi nomi e contratti faraonici. Il calciomercato vive anche di trattative minori e in questo senso le mosse che sta preparando il Cagliari potrebbero stravolgere gli equilibri in fondo alla classifica di Serie A. Il club sardo, con Claudio Ranieri in panchina nelle vesti di tecnico e manager, vorrebbe infatti fare spesa grossa in casa Sampdoria, che ha necessità di vendere e che ha in rosa diversi giocatori che il tecnico conosce molto bene per averli allenati nei suoi anni in blucerchiato.

Dopo l'interesse per Manolo Gabbiadini e il terzino sinistro Tommaso Augello, che sono ancora in forza al club blucerchiato retrocesso in Serie B, La Gazzetta dello Sport riferisce infatti dell'interesse dei rossoblù anche per Jakub Jankto, centrocampista ceco classe 1996 tornato recentemente sotto i riflettori per il coming out fatto sui social.

Anche Jankto in passato ha giocato sotto la guida di Ranieri in Liguria e il club rossoblù vorrebbe riportalo in Italia. Reduce dal prestito in patria allo Sparta Praga, ma sotto contratto con il Getafe fino a giugno 2026, il Cagliari lavora sulla formula del prestito con obbligo di riscatto condizionato alla permanenza della squadra in Serie A.

