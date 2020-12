Nainggolan torna al Cagliari: "Sono contento"

Radja Nainggolan si appresta a tornare al Cagliari. Il serio infortunio di Rog ha spinto i sardi ad accelerare i tempi e così il belga è volato a Roma per sottoporsi alle visite mediche di idoneità sportiva prima di trasferirsi in Sardegna per la terza volta in carriera.. "Sono contento di tornare al Cagliari, ma non è ancora ufficiale. Rimpianti all'Inter? Mi sono messo a disposizione, ma non ho avuto possibilità. Pazienza", ha detto il centrocampista belga al suo arrivo a Villa Stuart. L'Inter lo cede in prestito secco fino alla fine della stagione in corso.