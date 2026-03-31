L'Inter va dritta su Palestra: pronta l'offerta ma Atalanta e concorrenza ostacolano i piani
Incerto il futuro di Dumfries: l'esterno di proprietà della Dea l'obiettivo numero uno per la fascia destra
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L'Inter continua a inseguire Marco Palestra come primo obiettivo per rinnovare la fascia destra, ma tra la resistenza dell’Atalanta e l’interesse della Premier (e non solo) il dossier si complica, mentre sullo sfondo resta viva l'ipotesi di un nome alternativo per non farsi trovare scoperti. L’Inter ha individuato in Palestra il profilo ideale per aprire un nuovo ciclo sugli esterni: il classe 2005, esploso al Cagliari e di proprietà dell’Atalanta, è considerato il talento più adatto per raccogliere l’eredità di Dumfries, il cui contratto scade a giugno 2028 ma il cui futuro prossimo resta incerto. Sul giocatore è vivo l'interesse della Juve, mentre dall’Inghilterra arrivano richieste e sondaggi che aumentano la concorrenza.
A Bergamo, però, la porta resta chiusa: l’Atalanta non ha intenzione di cedere il giocatore, per cui l'Inter sarebbe pronta a mettere sul tavolo un’offerta da 35 milioni. In viale della Liberazione si studiano comunque alternative: il reparto esterni sarà rivoluzionato, con Dimarco unico punto fermo e con gli addii probabili di Darmian e forse di Dumfries, mentre Luis Henrique e Carlos Augusto restano in bilico. Il sogno resta Palestra, ma il piano B porta a Moussa Diaby, profilo diverso ma molto gradito allo staff tecnico, pronto a diventare la soluzione alternativa se il muro dell’Atalanta dovesse rivelarsi invalicabile. Il francese, già corteggiato a gennaio, è desideroso di lasciare l'Al Ittihad per tornare nel calcio che conta.