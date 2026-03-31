L'Inter va dritta su Palestra: pronta l'offerta ma Atalanta e concorrenza ostacolano i piani

L'Inter continua a inseguire Marco Palestra come primo obiettivo per rinnovare la fascia destra, ma tra la resistenza dell’Atalanta e l’interesse della Premier (e non solo) il dossier si complica, mentre sullo sfondo resta viva l'ipotesi di un nome alternativo per non farsi trovare scoperti. L’Inter ha individuato in Palestra il profilo ideale per aprire un nuovo ciclo sugli esterni: il classe 2005, esploso al Cagliari e di proprietà dell’Atalanta, è considerato il talento più adatto per raccogliere l’eredità di Dumfries, il cui contratto scade a giugno 2028 ma il cui futuro prossimo resta incerto. Sul giocatore è vivo l'interesse della Juve, mentre dall’Inghilterra arrivano richieste e sondaggi che aumentano la concorrenza.