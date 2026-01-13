Raspadori torna in Italia ma non alla Roma: tutto fatto con l'Atalanta

Negli ultimi giorni Raspadori ha tenuto tutto l'ambiente giallorosso sulle spine. Massara era riuscito a raggiungere un accordo sia con l'Atletico che con l'entourage del calciatore, che però alla fine ha scelto la Dea. A convincere Jack è stata la formula dell'operazione: il classe 2000 non avrebbe accettato un prestito senza la certezza di rimanere alla Roma. Nella Capitale, l'obbligo sarebbe scattato solo in caso di qualificazione alla prossima Champions League.