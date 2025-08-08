Lookman, niente multa... per ora. L'Inter attende un segnale dell'Atalanta

Mentre Ademola Lookman è segnalato all'estero, magari nello stesso resort portoghese in cui si era rifugiato l'anno scorso nei giorni della richiesta di cessione al Psg, non si registrano novità sulla tratta Milano-Bergamo, nel senso che l'Inter sta aspettando un segnale dell'Atalanta per ragionare su un eventuale rilancio ma la controparte nerazzurra è attendista, spera in nuovi sviluppi magari dall'estero (si è parlato dell'Arsenal, sebbene il nigeriano non sia la prima scelta dei Gunners, mentre l'Atletico Madrid si è fiondato su Raspadori) e soprattutto vuole capire se l'attaccante tornerà a farsi vivo.