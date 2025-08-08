Lookman, niente multa... per ora. L'Inter attende un segnale dell'Atalanta

I bergamaschi non vogliono alzare ulteriormente la tensione col nigeriano ma non sono escluse provvedimenti al momento opportuno
Mentre Ademola Lookman è segnalato all'estero, magari nello stesso resort portoghese in cui si era rifugiato l'anno scorso nei giorni della richiesta di cessione al Psg, non si registrano novità sulla tratta Milano-Bergamo, nel senso che l'Inter sta aspettando un segnale dell'Atalanta per ragionare su un eventuale rilancio ma la controparte nerazzurra è attendista, spera in nuovi sviluppi magari dall'estero (si è parlato dell'Arsenal, sebbene il nigeriano non sia la prima scelta dei Gunners, mentre l'Atletico Madrid si è fiondato su Raspadori) e soprattutto vuole capire se l'attaccante tornerà a farsi vivo.
Da lunedì Lookman non si fa vedere a Zingonia e i tre allenamenti saltati senza giustificazione nell'arco della settimana lo pone a rischio sospensione dello stipendio secondo l'accordo collettivo tra Lega Serie A e calciatori ma, al momento, l'Atalanta non vuole aggiungere tensione a tensione. Ciò non vuol dire, sottolinea il Corriere di Bergamo, che a tempo debito il giocatore possa essere multato al momento opportuno ma, almeno per ora, la posizione dei Percassi è attendista. Ecco perché questo weekend (nel quale tra l'altro l'Atalanta giocherà col Lipsia, Lookman non ci sarebbe comunque stato visto l'infortunio al polpaccio) potrebbe passare senza novità di sorta col possibile affare che potrebbe uscire dallo stallo la prossima settimana.
