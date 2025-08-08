Da Jashari fino a Lookman: così la volontà dei calciatori ha preso il controllo del mercato

Quest'estate sono tantissimi gli esempi che rafforzano questa teoria. Ardon Jashari è uno dei casi più lampanti. Il Bruges ha fatto di tutto per non venderlo al Milan e piazzarlo per pochi milioni in più in qualche club di Premier, ma lo svizzero aveva già deciso: "Voglio solo il Milan" e così è stato, seppur dopo più di un estenuante mese di trattative in cui un giorno l'affare sembrava chiuso e quello successivo saltato. La sua prossima squadra l'aveva già scelta anche Timothy Weah che prima di approdare finalmente al Marsiglia ha dovuto rifiutare il Nottingham Forest, dove la Juve lo avrebbe spedito volentieri insieme a Mbangula, e andare allo scontro con i bianconeri. Lo stesso atteggiamento assunto pure da Viktor Gyokeres. Il cannibale ha sempre dato la precedenza all'Arsenal anche quando il Manchester United del suo ex allenatore Amorim spingeva forte per riaverlo. I Red Devils si sono potuti consolare con Benji Sesko, appena preso dal Lipsia per 85 milioni. Anche in questo affare la volontà del giocatore è stata fondamentale: il Newcastle era pronto a soddisfare tutte le richieste del club tedesco, ma il gioiello sloveno ha sempre dato priorità al trasferimento a Old Trafford.