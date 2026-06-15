Atalanta, ufficiale Sarri: "Benvenuto Mister"

L'Atalanta ha ufficializzato Maurizio Sarri come nuovo allenatore. L'ex tecnico della Lazio ha firmato un triennale a 3 milioni di euro a stagione più bonus. "La famiglia Percassi, quella Pagliuca e tutto il Club rivolgono un caloroso benvenuto a mister Sarri nella famiglia nerazzurra", si legge sul sito internet del club. La firma sul contratto all'ora di pranzo, quando Sarri, che subentra all'esonerato Palladino, è arrivato a Zingonia per cominciare la nuova avventura. A Bergamo ritrova Cristiano Giuntoli, il ds con cui ha già lavorato a Napoli.