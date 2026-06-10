Serie A, due allenatori su tre cambiano ogni stagione: il dato che crea il gap con il resto dall'Europa

La moda di disfare tutto ogni anno però non è soltanto nostrana. Secondo una ricerca del Cies il 65,2% delle squadre in 55 campionati di tutto il mondo ha cambiato allenatore almeno una volta nell'ultimo anno. Dati che evidenziano l'instabilità cronica che da anni comanda il mondo del calcio. E forse anche in queste pieghe va analizzato il problema di competitività dei nostri club sul panorama europeo: pochissimi allenatori hanno la possibilità di portare avanti un progetto pluriennale e di imprimere la loro impronta sulla squadra. E dire che la storia recente insegna che la continuità tecnica sarebbe un elemento fondamentale per arrivare al successo. La finale di Champions League tra Arsenal e Psg è stato lo spot di questo concetto: Arteta è ormai da 6 anni sulla panchina dei Gunners (e soltanto in questa stagione, dopo milioni e milioni spesi, è andato a trofei) mentre Luis Enrique è alla terza stagione alla guida dei parigini.