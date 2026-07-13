Atalanta più vicina al colpo Alajbegovic: messa la freccia su Milan, Roma e Napoli

La Dea aveva inizialmente programmato l'affondo decisivo per il mese di agosto, ma la concorrenza sul talento bosniaco ha spinto il club ad anticipare i tempi, la dirigenza bergamasca non ha ancora presentato ufficialmente l'offerta decisiva ma sta sfruttando il momento di stand-by delle rivali - il Milan per esempio è concentrato su difesa e centrocampo - per provare a chiudere la trattativa in tempi brevi. Le prossime ore saranno decisive.