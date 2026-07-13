mercato

Atalanta più vicina al colpo Alajbegovic: messa la freccia su Milan, Roma e Napoli

L'Atalanta accelera per Kerim Alajbegovic. Operazione da 25-30 milioni di euro per anticipare Milan, Roma e Napoli

13 Lug 2026 - 16:41
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
videovideo

L'Atalanta si è molto avvicinata all'acquisto di Kerim Alajbegovic per una cifra complessiva compresa tra i 25 e i 30 milioni di euro, bonus inclusi. I nerazzurri hanno impresso un'accelerazione decisiva negli ultimi giorni, sfruttando la fase di attesa delle altre grandi pretendenti della Serie A, Milan in primis. D'altronde il calciatore di proprietà del Bayer Leverkusen, che l'aveva appena riscattato dal Salisburgo dove aveva giocato la scorsa stagione, aveva già manifestato il proprio gradimento per il trasferimento a Bergamo.

La Dea aveva inizialmente programmato l'affondo decisivo per il mese di agosto, ma la concorrenza sul talento bosniaco ha spinto il club ad anticipare i tempi, la dirigenza bergamasca non ha ancora presentato ufficialmente l'offerta decisiva ma sta sfruttando il momento di stand-by delle rivali - il Milan per esempio è concentrato su difesa e centrocampo - per provare a chiudere la trattativa in tempi brevi. Le prossime ore saranno decisive.

A Bergamo Alajbegovic troverebbe un ambiente ideale per garantire uno sviluppo professionale più graduale e con meno pressioni immediate rispetto ad altre piazze. Il Milan considera il bosniaco un obiettivo concreto per rinforzare la rosa, soprattutto perché era sponsorizzato da Zlatan Ibrahimovic ma il classe 2007 piace anche a Napoli e Roma.

calciomercato
atalanta
kerim alajbegovic
milan

Ultimi video

00:45
Milan, già spesi 105 milioni: "Adesso tutto su Alajbegovic"

Milan, già spesi 105 milioni: "Adesso tutto su Alajbegovic"

01:00
Juve, Carnevali "chiama" un Campione del Mondo

Juve, Carnevali "chiama" un Campione del Mondo

01:06
Raimondi: "Prossimo colpo del Milan, Ibra impazzito"

Raimondi: "Prossimo colpo del Milan, Ibra impazzito"

01:30
Inter-Khalaili: il verdetto. E spunta un difensore "roccioso"

Inter-Khalaili: il verdetto. E spunta un difensore "roccioso"

01:36
Gila, parole rossonere

Gila, parole rossonere

02:10
DICH ATTA ARRIVA A FIRENZE DICH

Fiorentina, senti Atta: "Mi ispiro a CR7 e Pogba"

00:44
Accomando: "Ederson-United, salta tutto! Gli inglesi hanno comunicato che..."

Accomando: "Ederson-United, salta tutto! Gli inglesi hanno comunicato che..."

01:12
Accomando: "Ecco i due attaccanti che cerca la Juventus, mentre su Dibu Martínez…"

Accomando: "Ecco i due attaccanti che cerca la Juventus, mentre su Dibu Martínez…"

00:18
Accomando: "Milan, tormentone Leao, quale sarà il destino del portoghese"

Accomando: "Milan, tormentone Leao, quale sarà il destino del portoghese"

00:30
Accomando: "Modric-Milan, settimana decisiva"

Accomando: "Modric-Milan, settimana decisiva"

00:47
Accomando: "Inter, Khalaili a rischio, vi spiego tutto"

Accomando: "Inter, Khalaili a rischio, vi spiego tutto"

01:37
13 BLOB GILA MILAN

Il primo giorno in rossonero di Mario Gila

01:08
Miceli: "La Juve insegue Dibu Martinez e Lucumí, ma come li prende?"

Miceli: "La Juve insegue Dibu Martinez e Lucumí, ma come li prende?"

00:46
Mazzarri sbarca a Salonicco e fa lo show in italiano, inglese e greco

Mazzarri sbarca a Salonicco e fa lo show in italiano, inglese e greco

01:11
Miceli: "Kolo Muani? E se arrivasse Pellegrino…"

Miceli: "Kolo Muani? E se arrivasse Pellegrino…"

00:45
Milan, già spesi 105 milioni: "Adesso tutto su Alajbegovic"

Milan, già spesi 105 milioni: "Adesso tutto su Alajbegovic"

I più visti di Atalanta

Hojlund non si ferma più: 5 gol in 4 giorni e il mercato si accende

1. Marco Palestra: 55 milioni (Chelsea) *non ufficiale

Palestra è solo l'ultima: con i Percassi registrati quasi 800 milioni di plusvalenze

L'Atalanta accelera per Kessié: è un pallino di Giuntoli. Per l'attacco idea Alajbegovic

Accordo Atalanta-Milan per De Ketelaere: 22 milioni più bonus

"Benvenuto Mister": l'Atalanta ufficializza l'arrivo di Sarri con un comunicato

Krstovic

Atalanta, ecco il sostituto di Retegui: arriva Krstovic dal Lecce

Mercato ora per ora
Vedi tutti
18:05
Psg, Digne firmerà triennale a fine Mondiale
17:29
Sudtirol, ceduto Mallamo al Brescia a titolo definitivo
16:37
Saint-Maximin riparte dalla MLS: è un nuovo giocatore del Charlotte FC
15:48
L'Inter fa muro per il "nuovo Pio": respinto l'assalto del Colonia
15:47
Manchester United, dal Chelsea arriva il brasiliano Santos