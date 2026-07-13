Atalanta più vicina al colpo Alajbegovic: messa la freccia su Milan, Roma e Napoli

L'Atalanta si è molto avvicinata all'acquisto di Kerim Alajbegovic per una cifra complessiva compresa tra i 25 e i 30 milioni di euro, bonus inclusi. I nerazzurri hanno impresso un'accelerazione decisiva negli ultimi giorni, sfruttando la fase di attesa delle altre grandi pretendenti della Serie A, Milan in primis. D'altronde il calciatore di proprietà del Bayer Leverkusen, che l'aveva appena riscattato dal Salisburgo dove aveva giocato la scorsa stagione, aveva già manifestato il proprio gradimento per il trasferimento a Bergamo.
La Dea aveva inizialmente programmato l'affondo decisivo per il mese di agosto, ma la concorrenza sul talento bosniaco ha spinto il club ad anticipare i tempi, la dirigenza bergamasca non ha ancora presentato ufficialmente l'offerta decisiva ma sta sfruttando il momento di stand-by delle rivali - il Milan per esempio è concentrato su difesa e centrocampo - per provare a chiudere la trattativa in tempi brevi. Le prossime ore saranno decisive.
A Bergamo Alajbegovic troverebbe un ambiente ideale per garantire uno sviluppo professionale più graduale e con meno pressioni immediate rispetto ad altre piazze. Il Milan considera il bosniaco un obiettivo concreto per rinforzare la rosa, soprattutto perché era sponsorizzato da Zlatan Ibrahimovic ma il classe 2007 piace anche a Napoli e Roma.