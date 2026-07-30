L'Udinese presenta i nuovi acquisti Vojvoda, Gomez e Chakvetadze

30 Lug 2026 - 17:39
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L'Udinese ha presentato i tre nuovi acquisti: Mergim Vojvoda, Unai Gomez e Giorgi Chakvetadze, che hanno incontrato la stampa nel corso del Media Day organizzato a a Lienz, in Tirolo. Vojvoda, prelevato dal Como, ha spiegato di essere molto motivato: "Sono una persona molto ambiziosa. L'Udinese è un grande club ed è giusto avere grandi ambizioni. Ai compagni ho detto che da giovani non ci si accorge che nel calcio il tempo vola e mi sono messo a disposizione per la crescita della squadra. Lo farò in qualunque ruolo mi chieda il mister, anche se la mia predilezione è quella di esterno a sinistra per poter rientrare con il destro". Il centrocampista spagnolo Unai Gomez, arrivato a Udine dall'Athletic Club di Bilbao, si è detto contento di essere in Friuli, altra realtà molto identitaria, con una lunga propria: "Sono nel posto giusto per crescere. Il campionato italiano è più tattico e con meno spazi, ma sono pronto ad adattarmi: ho giocato spesso da 8, ma posso occupare vari ruoli anche più propositivi". Infine Giorgi Chakvetadze ha definito l'Udinese "un grande club" e si è detto felice di esserci arrivato dopo la lunga parentesi al Watford l'altra società della famiglia Pozzo. "In Italia tanti difendono con 5 giocatori e ci saranno meno spazi, ma sono certo di poter dare il mio contributo soprattutto in fase offensiva, con dribbling, assist e marcature".

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