L'Udinese presenta i nuovi acquisti Vojvoda, Gomez e Chakvetadze

L'Udinese ha presentato i tre nuovi acquisti: Mergim Vojvoda, Unai Gomez e Giorgi Chakvetadze, che hanno incontrato la stampa nel corso del Media Day organizzato a a Lienz, in Tirolo. Vojvoda, prelevato dal Como, ha spiegato di essere molto motivato: "Sono una persona molto ambiziosa. L'Udinese è un grande club ed è giusto avere grandi ambizioni. Ai compagni ho detto che da giovani non ci si accorge che nel calcio il tempo vola e mi sono messo a disposizione per la crescita della squadra. Lo farò in qualunque ruolo mi chieda il mister, anche se la mia predilezione è quella di esterno a sinistra per poter rientrare con il destro". Il centrocampista spagnolo Unai Gomez, arrivato a Udine dall'Athletic Club di Bilbao, si è detto contento di essere in Friuli, altra realtà molto identitaria, con una lunga propria: "Sono nel posto giusto per crescere. Il campionato italiano è più tattico e con meno spazi, ma sono pronto ad adattarmi: ho giocato spesso da 8, ma posso occupare vari ruoli anche più propositivi". Infine Giorgi Chakvetadze ha definito l'Udinese "un grande club" e si è detto felice di esserci arrivato dopo la lunga parentesi al Watford l'altra società della famiglia Pozzo. "In Italia tanti difendono con 5 giocatori e ci saranno meno spazi, ma sono certo di poter dare il mio contributo soprattutto in fase offensiva, con dribbling, assist e marcature".