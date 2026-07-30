Castro: "Ho voluto la Roma da subito, giocare la Champions è un sogno"

"Ho voluto venire qui fin dal primo momento. Ho parlato con il direttore sportivo e mi hanno spiegato che cosa si aspettavano da me e quale contributo pensavano potessi dare alla squadra".
Così Santigo Castro nella sua prima intervista ai canali del club da giocatore della Roma. "Conosco le mie qualità e so che cosa posso offrire all'allenatore e ai miei compagni", ha poi aggiunto.
Parlando invece della Champions League che disputerà con i giallorossi ha proseguito: "È qualcosa di incredibile. Qualsiasi bambino che inizia a giocare a calcio sogna di poter ascoltare quell'inno. Sarà bellissimo essere allo stadio e disputare tutte queste partite. Per me non potrebbe esserci niente di meglio".
L'argentino mette in guardia anche i nuovi rivali cittadini: "Le ultime due volte qui all’Olimpico ho fatto gol e preso una traversa contro la Roma. Contro la Lazio ho fatto due gol, siamo quasi pari. Voglio continuare così, facendo gol al derby, so quanto è importante".
Infine un messaggio ai tifosi: "Prima di tutto vorrei ringraziarli. Dal momento in cui si è iniziato a parlare del mio possibile arrivo, i tifosi hanno riempito il mio telefono di messaggi. Sono felicissimo di essere qui. Posso solamente dire loro che darò tutto per questa squadra, per il club e per la città. Essere qui è un onore e un sogno. Facciamolo insieme".