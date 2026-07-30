Inter, Calhanoglu torna nel mirino del Fenerbahce: obiettivo di metà agosto

Il Fenerbahce continua a pensare ad Hakan Calhanoglu: secondo i media turchi il membro del CdA Cihan Kamer, nel suo viaggio in Italia per parlare di Leao, ha sondato anche la fattibilità di questa operazione.
Il club di Istanbul intende sfruttare la nuova normativa sui 10+4 stranieri per blindare il proprio nucleo di turchi. Il centrocampista, valutato tra i 25 e i 30 milioni di euro dall'Inter e legato da un accordo in scadenza nel 2027 da 6 milioni netti a stagione, vedrebbe di buon occhio un trasferimento in patria.
L'offensiva decisiva della dirigenza turca è attesa subito dopo l'11 agosto, data del ritorno preliminare di Champions League contro lo Sturm Graz, snodo cruciale per blindare la vetrina europea, e i relativi incassi, e quindi sferrare l'affondo definitivo per il cartellino. Ma l'Inter non vuole privarsi di Calha.