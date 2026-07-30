Caso Julian Alvarez, l'Atletico presenta un reclamo alla Fifa contro il Barcellona

30 Lug 2026 - 19:38
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L'Atlético Madrid ha presentato un reclamo alla Fifa contro il Barcellona in merito a trattative clandestine con l'attaccante argentino Julian Alvarez, ha confermato una fonte interna al club catalano. Il campione del mondo 2022, corteggiato per mesi dal Barça, alla ricerca di un sostituto di Robert Lewandowski, aveva dichiarato durante i Mondiali del 2026 che sarebbe stata "la cosa migliore per tutti" se l'Atlético lo avesse lasciato partire.

Secondo la fonte, la società madrilena ritiene che il Barcellona abbia contattato illecitamente l'attaccante, sotto contratto fino al 2030, per spingerlo a forzare la sua partenza. Il presidente del Barcellona, Joan Laporta, ha confermato all'inizio di luglio di aver presentato un'offerta all'Atlético Madrid per Alvarez, stimata in 100 milioni di euro, che rimane valida.

Secondo i media spagnoli, l'Atlético Madrid avrebbe presentato un reclamo anche alla Federcalcio spagnola (RFEF). A giugno, l'Atlético aveva già respinto un'offerta di 150 milioni di euro dal Real Madrid per Alvarez, che la stampa aveva interpretato come una manovra del presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, volta a complicare un possibile trasferimento al Barça ed a mantenere una promessa elettorale. 

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