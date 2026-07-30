Caso Julian Alvarez, l'Atletico presenta un reclamo alla Fifa contro il Barcellona

L'Atlético Madrid ha presentato un reclamo alla Fifa contro il Barcellona in merito a trattative clandestine con l'attaccante argentino Julian Alvarez, ha confermato una fonte interna al club catalano. Il campione del mondo 2022, corteggiato per mesi dal Barça, alla ricerca di un sostituto di Robert Lewandowski, aveva dichiarato durante i Mondiali del 2026 che sarebbe stata "la cosa migliore per tutti" se l'Atlético lo avesse lasciato partire.