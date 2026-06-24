Atalanta, Giuntoli spinge per Kessié: è il primo obiettivo. Sogno Alajbegovic

Quante plusvalenze sotto la gestione Percassi: registrati quasi 800 milioni di euro
© italyphotopress | 12. Andrea Conti: 20,4 milioni di euro (Milan)
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Gli oltre cento milioni incassati dalle cessioni di Ederson e Palestra stappano il mercato in entrata: l'ivoriano il primo obiettivo per il centrocampo, il bosniaco il sogno
L'Atalanta, venduto e anche bene Palestra al Chelsea, accelera sul mercato in entrata studiando colpi da big: i bergamaschi infatti sono in forte pressing su Franck Kessié e sognano Kerim Alajbegovic.
Una delle prime caselle da riempire per fare l'Atalanta di Sarri è quella del regista, ruolo fondamentale nel calcio dell'ex allenatore della Lazio. L'idea, in ogni caso, è di mettere in rosa due nuovi centrocampisti. Il nome più caldo in questo senso sarebbe quello di Franck Kessié. L'ivoriano, apparso in forma smagliante al Mondiale, è un vero e proprio pallino di Cristiano Giuntoli, neo ds dei bergamaschi. Già ai tempi della Juventus, nell'estate 2023, Giuntoli aveva provato a prendere il "Presidente" in uscita dal Barcellona, salvo poi scontrarsi con l'ingaggio fuori mercato messo sul piatto dall'Al Ahli. Ora potrebbe riuscire a riportarlo all'Atalanta, sette anni dopo la partenza in direzione Milan. I contatti sono positivi e la Dea fa sul serio: Kessie è il primo obiettivo per la mediana.
© italyphotopress | 12. Andrea Conti: 20,4 milioni di euro (Milan)
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Tra gli innesti a centrocampo non ci sarà Gianluca Gaetano, del Cagliari, dato nei giorni scorsi come possibile obiettivo nerazzurro. In realtà piace Jashari, regista svizzero del Milan che quest'anno ha avuto pochissime opportunità per mettersi in mostra sotto la gestione Allegri, anche se la Dea vorrebbe un prestito con diritto di riscatto, formula che non scalda il giocatore e il Diavolo.
Kerim Alajbegovic, esterno bosniaco classe 2007 di proprietà del Bayer Leverkusen, è uno dei giovani più seguiti di questo mercato estivo. Su di lui già da tempo c'è anche la Roma. L'Atalanta vorrebbe provare a inserirsi nella trattativa che giallorossi e altri club europei interessati stanno portando avanti da settimane. I bergamaschi, in ogni caso, non daranno l'assalto definitivo prima di agosto. Il profilo, comunque, sarebbe perfetto per coprire il settore avanzato sull'esterno, un ruolo chiave nel 4-3-3 del nuovo allenatore Maurizio Sarri.