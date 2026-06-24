Atalanta, Giuntoli spinge per Kessié: è il primo obiettivo. Sogno Alajbegovic

Una delle prime caselle da riempire per fare l'Atalanta di Sarri è quella del regista, ruolo fondamentale nel calcio dell'ex allenatore della Lazio. L'idea, in ogni caso, è di mettere in rosa due nuovi centrocampisti. Il nome più caldo in questo senso sarebbe quello di Franck Kessié. L'ivoriano, apparso in forma smagliante al Mondiale, è un vero e proprio pallino di Cristiano Giuntoli, neo ds dei bergamaschi. Già ai tempi della Juventus, nell'estate 2023, Giuntoli aveva provato a prendere il "Presidente" in uscita dal Barcellona, salvo poi scontrarsi con l'ingaggio fuori mercato messo sul piatto dall'Al Ahli. Ora potrebbe riuscire a riportarlo all'Atalanta, sette anni dopo la partenza in direzione Milan. I contatti sono positivi e la Dea fa sul serio: Kessie è il primo obiettivo per la mediana.