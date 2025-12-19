Stoccarda, Arevalo a un passo: piaceva anche alla Roma

Jeremy Arevalo si avvicina a grandi passi a diventare un nuovo giocatore dello Stoccarda. Secondo quando riporta l'esperto di mercato di Sky Sport DE Florian Plettenberg la trattativa starebbe velocemente andando verso la sua conclusione. Il club tedesco verserà i 7 milioni della clausola rescissoria nelle casse del Racing Santander. L'attaccante 20enne dovrebbe arrivare in Germania già lunedì per svolgere le visite mediche di rito. Arevalo era tra i nomi monitorati dalla Roma per rinforare l'attacco nel mercato di gennaio. Lo Stoccarda però ha puntato con decisione su di lui strappando il sì del giocatore.