Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mercato

Stoccarda, Arevalo a un passo: piaceva anche alla Roma

19 Dic 2025 - 18:39

Jeremy Arevalo si avvicina a grandi passi a diventare un nuovo giocatore dello Stoccarda. Secondo quando riporta l'esperto di mercato di Sky Sport DE Florian Plettenberg la trattativa starebbe velocemente andando verso la sua conclusione. Il club tedesco verserà i 7 milioni della clausola rescissoria nelle casse del Racing Santander. L'attaccante 20enne dovrebbe arrivare in Germania già lunedì per svolgere le visite mediche di rito. Arevalo era tra i nomi monitorati dalla Roma per rinforare l'attacco nel mercato di gennaio. Lo Stoccarda però ha puntato con decisione su di lui strappando il sì del giocatore. 

Ultimi video

01:33
MCH LAMPTEY FIORENTINA MCH

"Forza viola": prime immagini e prime parole di Tariq Lamptey

00:57
CLIP ACCOMANDO SU THIAGO SILVA-MILAN 19/12 SRV

Thiago Silva al Milan: tutta la verità sul possibile ritorno

02:51
Bastoni in esclusiva: "No vendetta sul Bologna. Io al Barcellona? Orgoglioso, ma…"

Bastoni e le voci sul Barcellona: "Felice all'Inter ma mi rendono orgoglioso"

00:53
PUNTO MERCATO RAIMONDI SU RINNOVO MAIGNAN 7/12 SRV

Milan, la richiesta di Maignan per il rinnovo: stipendio top class

03:02
DICH COLLAVINO (UDINESE) DICH

Il dt dell'Udinese: "Arthur Atta blindato a gennaio? Assolutamente sì"

01:58
DICH COMOLLI JUVENTUS DICH

Comolli: "Volevamo mantenere la spina dorsale della squadra e ci siamo riusciti"

04:03
DICH PRADE BILANCIO MERCATO DICH

Fiorentina, senti Pradè: "Per Comuzzo e Gosens ricevute offerte folli"

02:14
DICH GASPERINI SU MERCATO DICH

Gasperini sul mercato: "C'era la necessità di fare ancora qualche operazione"

01:58
Calciomercato chiuso

Calciomercato chiuso

02:03
MCH MUSAH ATALANTA MCH

Musah all'Atalanta: "Sensazioni bellissime"

07:45
Calciomercato Live, il punto delle 19.55

Calciomercato Live, il punto delle 19.55

07:12
Calciomercato Live, il punto delle 19

Calciomercato Live, il punto delle 19

09:14
Calciomercato Live, il punto delle 18

Calciomercato Live, il punto delle 18

05:50
Calciomercato Live, il punto delle 17

Calciomercato Live, il punto delle 17

04:46
Calciomercato Live, il punto delle 16

Calciomercato Live, il punto delle 16

01:33
MCH LAMPTEY FIORENTINA MCH

"Forza viola": prime immagini e prime parole di Tariq Lamptey

I più visti di Mercato

Thiago Silva è libero di tornare al Milan: ufficiale l'addio dal Fluminense

Riscatto o ritorno alla base? Da Douglas Luiz a Chukwueze, come vanno i prestiti delle big di A

Fluminense, Thiago Silva dice addio ai compagni e pensa al Milan per il Mondiale

Ziyech 

Mercato, non è finita: da Ziyech e Insigne, la top 20 degli svincolati

Juve, a giugno Yildiz varrà 140 milioni. Quante (possibili) plusvalenze in Serie A!

Quanti campioni in scadenza nel 2026! Da Konate e Lewandowski a tanti ex big di A

Mercato ora per ora
Vedi tutti
20:41
Fiorentina, per la difesa spunta Coppola
20:07
Inter, Marotta: "Mercato di gennaio? Non escludo nulla"
19:50
Friburgo, Atubolu: "Attualmente non ho un agente". L'Inter lo segue
18:39
Stoccarda, Arevalo a un passo: piaceva anche alla Roma
17:38
Arsenal, Gabriel Jesus vuole restare: "Ho delle cose in sospeso"