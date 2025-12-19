Lazio, Provedel giura fedeltà: "Spero di rimanere a lungo"

Ivan Provedel dopo una stagione in cui sembrava aver perso il posto è tornato grande protagonista. Il ritorno di Maurizio Sarri sulla panchina della Lazio ha ridato fiducia al 31enne di Pordenone che in questa stagione è tra i migliori portieri del campionato: "Essere qui dopo quattro stagioni per me è un orgoglio. Spero di poter rimanere ancora a lungo. Darò il massimo ogni giorno per dimostrare di meritare ancora questa maglia", ha detto l'estremo difensore azzurro in una lunga intervista rilasciata al Magazine ufficiale dei biancocelesti