Mercato

Lazio, Provedel giura fedeltà: "Spero di rimanere a lungo"

19 Dic 2025 - 16:13

Ivan Provedel dopo una stagione in cui sembrava aver perso il posto è tornato grande protagonista. Il ritorno di Maurizio Sarri sulla panchina della Lazio ha ridato fiducia al 31enne di Pordenone che in questa stagione è tra i migliori portieri del campionato: "Essere qui dopo quattro stagioni per me è un orgoglio. Spero di poter rimanere ancora a lungo. Darò il massimo ogni giorno per dimostrare di meritare ancora questa maglia", ha detto l'estremo difensore azzurro in una lunga intervista rilasciata al Magazine ufficiale dei biancocelesti

17:38
Arsenal, Gabriel Jesus vuole restare: "Ho delle cose in sospeso"
16:13
Lazio, Provedel giura fedeltà: "Spero di rimanere a lungo"
15:00
City, Guardiola non chiude all'addio: "Anche se avessi 10 anni di contratto..."
14:15
Bayern Monaco, anche l'Atletico Madrid piomba su Goretzka
13:41
Barcellona, si va verso il riscatto di Rashford