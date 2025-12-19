City, Guardiola non chiude all'addio: "Anche se avessi 10 anni di contratto..."

Negli ultimi giorni sono esplose voci di mercato sul futuro di Pep Guardiola. La possibilità che lo spagnolo possa lasciare il Manchester City a fine stagione ora non sembra più così tanto fantamercato: "Negli ultimi 3-4 anni, a un certo punto, mi avete sempre chiesto del mio futuro, Quindi sì, prima o poi, a 75 o 76 anni, lascerò il City", scherza Pep. Che poi torna serio: "Ho ancora 18 mesi di contratto rimasti. Sono entusiasta della crescita della squadra". Nessuna smentita sul possibile addio a fine stagione però: "Sono qui adesso. Cosa succederà però, chi può saperlo?Anche se avessi 10 anni di contratto o 6 mesi, nel calcio può cambiare tutto da un giorno all'altro".