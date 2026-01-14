Arena, l’agente: "Orgogliosi ma lasciamolo tranquillo. Nato per fare il calciatore"

C'è tanto lavoro dietro la sua crescita, condotto anche dall'agenzia che ne gestisce la procura, ovvero la Vigo Global Sport di Claudio Vigorelli e Giuseppe Pesce. Proprio Pesce ha parlato in esclusiva a SportMediaset. "Siamo felicissimi e orgogliosi - ammette l'agente - ma anche consapevoli che si tratta del primo step. C'è tanto lavoro da fare. Antonio è un ragazzo e un professionista incredibile. Ha una spiccata intelligenza emotiva, umile, lavoratore. Ricorda il nostro Kayode per applicazione e mentalità. Ha proprio la testa per diventare un calciatore di alto livello. La speranza è che nessuno lo carichi di pressione. Lui deve stare tranquillo - prosegue Pesce - e fare quello che meglio sa fare. Forse è fin troppo maturo per l'età che ha. Deve combinare questa maturità alla spensieratezza dei 16 anni".