Le pagelle di Piantanida: Arena premio Nobel per la letteratura, Adams ascolta Serse Cosmi

ADAMS 8,5

Caro Serse Cosmi prendo in prestito una tua frase e la giro ai tifosi del Torino: “La prima cosa che guardo in un giocatore è il suo talento. Se c'è il talento si trova una soluzione a tutto, purché risolva le partite, ovviamente”. Per uno che ha fatto tre gol in stagione fino ad oggi e poi una doppietta del genere mi sembrava perfetta.