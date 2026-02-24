La Juve riparte dalle certezze: McKennie a un passo dal rinnovo fino al 2030

Il rinnovo di McKennie con la Juve rappresenta l’ennesima tappa di una storia che sembrava destinata a interrompersi più volte e che invece oggi si consolida con una firma che certifica la centralità del centrocampista statunitense nel progetto bianconero. Arrivato nell’estate 2020 dallo Schalke 04, inizialmente in prestito, McKennie era stato accolto come una scommessa: giovane, dinamico, con un bagaglio tecnico ancora da rifinire ma dotato di un’energia che la Juve riteneva preziosa per rinnovare il proprio centrocampo. Poi il prestito nel gennaio 2023 al Leeds che sembrava preludere a un addio definitivo, ma il ritorno a Torino ha segnato una svolta inattesa: sotto la guida di Allegri (che lo avrebbe voluto portare al Milan), McKennie ha ritrovato continuità e disciplina tattica e un ruolo chiaro. E ora con Spalletti l'americano, che con capitan Locatelli è il giocatore con il maggior numero di presenze, 218, è tra i più affidabili della rosa - 7 gol tra campionato e Champions e 7 assist totali Coppa Italia compresa - e la società gli riconosce il valore non solo tecnico ma anche caratteriale, premiandolo con un rinnovo che sancisce la sua maturazione e la sua importanza nello spogliatoio.