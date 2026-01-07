Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
milano cortina 2026
1 di 14
© italyphotopress
© italyphotopress
© italyphotopress

© italyphotopress

© italyphotopress

MILANO CORTINA

Imola, pista imbiancata per la fiamma olimpica

07 Gen 2026 - 09:41
14 foto

La fiamma olimpica di Milano Cortina 2026 ha raggiunto anche Imola, dove ha fatto tappa all'autodromo. Che si è presentato completamente imbiancato, in perfetto stile da Giochi invernali. Il braciere è stato poi acceso in centro città.