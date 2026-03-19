Chelsea, Rosenior spiega i bigliettini ai calciatori sull'8-2 per il Psg: "Non importa il risultato.."

La situazione, anche per le facce basite dei calciatori, è subito andata virale. A pochi minuti del ritorno degli ottavi di finale tra Chelsea e Psg, il tecnico dei Blues Rosenior ha consegnato a Garnacho un bigliettino con delle indicazioni tattiche per gli ultimi minuti di match. I calciatori del Chelsea sono rimasti spiazzati da questo comportamento del loro mister, soprattutto perché la partita li vedeva sotto 3-0 e, nell'aggregato, 8-2."Voglio sempre dare il mio massimo, a prescindere dalle circostanze, perché la squadra faccia vedere sempre la sua miglior versione. Non importa il risultato, se stiamo vincendo o perdendo di 5 gol", spiega l'ex tecnico dello Strasburgo. "In quel momento siamo rimasti in 10 uomini e dovevamo cambiare il sistema di gioco. Volevo che Caicedo facesse il laterale destro e, invece che sgolarmi in uno stadio pieno, la cosa migliore era spiegarglielo e farglielo capire. Sono cosciente che se in questo club l'allenatore e i giocatori non vincono la partita, ogni cosa viene analizzata con attenzione. La realtà è che devo aiutare questa squadra a vincere le partite di calcio. Se non lo faccio, magari se respiro male o starnutisco, la gente parlerà ugualmente di me".