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FA Cup: il Manchester City travolge il Liverpool, poker e semifinale

Show di O'Reilly e compagni, che eliminano i Reds dalla competizione: Haaland firma una tripletta, Guardiola la spunta per 4-0

04 Apr 2026 - 23:01
© Getty Images

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Prosegue la stagione negativa del Liverpool, che saluta anche la FA Cup e viene eliminato nei quarti di finale. Il Manchester City domina infatti il match e la spunta per 4-0, indirizzando la gara in diciotto minuti: Haaland la sblocca su rigore al 39' e chiude lo score al 57', siglando una tripletta, in rete anche Semenyo (50'). L'abbozzo di reazione dei Reds si ferma al rigore sbagliato da Salah (64'), Guardiola vola dunque in semifinale.

MANCHESTER CITY-LIVERPOOL 4-0
Prosegue la stagione-no del Liverpool, che esce malamente di scena in FA Cup, venendo sconfitto per 4-0 dal Manchester City. Guardiola osserva dalla tribuna il buon avvio dei suoi, subito vicini alla rete con Doku e Cherki. Salah prova a rispondere, ma il City viaggia a velocità doppia dalla mezz'ora in poi e sigilla la partita nell'arco di diciotto minuti. L'ondata degli Sky Blues inizia al 39', quando van Dijk stende O'Reilly e causa un rigore: Haaland trasforma, è 1-0. Il norvegese colpisce ancora nel secondo minuto di recupero (47' pt), questa volta di testa e sull'assist di Semenyo, mandando tutti al riposo sul 2-0. Il City inizia con grande impeto anche la ripresa e, di fatto, chiude i giochi: Cherki pesca Semenyo, l'ex Bournemouth scavalca Mamardashvili col pallonetto e sigla il tris (50'). Il poker, invece, arriva al 57' sulla spinta di O'Reilly: assist per Haaland e tripletta dello scandinavo. Il Liverpool potrebbe accorciare dal dischetto, ma Salah si fa parare il penalty da Trafford. La gara, di fatto, finisce qui e i minuti finali ci regalano solo i cambi e l'ingresso di Chiesa, che aveva detto no alla Nazionale perché non al 100%. Vittoria per 4-0 del Manchester City, che centra le semifinali di FA Cup e schianta il Liverpool: nuovi problemi per Slot, in un'annata da dimenticare per i Reds.

CHELSEA SUL VELLUTO, FUORI L’ARSENAL
Tutto facile per il Chelsea, che travolge il Port Vale 7-0 e accede in semifinale con sette marcatori diversi: apre le marcature Hato dopo due minuti, poi il raddoppio di Joao Pedro al 25’ e il tris propiziato da Cole Palmer con l’autorete di Lawrence-Gabriel al 42’. Nella ripresa altri quattro gol dei Blues, Adarabioyo al 57’, Andrey Santos al 69’, Estevao all’82’ e Garnacho al 92’, che chiude i conti su rigore. 

Esce invece a sorpresa l’Arsenal, ko 2-1 sul campo del Southampton. I padroni di casa dopo mezz’ora di sofferenza stappano la partita al 35’ con Stewart, i Gunners pareggiano i conti al 68’ con Gyokeres ma Charles (entrato da pochi minuti) all’85’ manda i Saints in semifinale con la rete del raddoppio definitivo.

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