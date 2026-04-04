FA Cup: il Manchester City travolge il Liverpool, poker e semifinale

MANCHESTER CITY-LIVERPOOL 4-0

Prosegue la stagione-no del Liverpool, che esce malamente di scena in FA Cup, venendo sconfitto per 4-0 dal Manchester City. Guardiola osserva dalla tribuna il buon avvio dei suoi, subito vicini alla rete con Doku e Cherki. Salah prova a rispondere, ma il City viaggia a velocità doppia dalla mezz'ora in poi e sigilla la partita nell'arco di diciotto minuti. L'ondata degli Sky Blues inizia al 39', quando van Dijk stende O'Reilly e causa un rigore: Haaland trasforma, è 1-0. Il norvegese colpisce ancora nel secondo minuto di recupero (47' pt), questa volta di testa e sull'assist di Semenyo, mandando tutti al riposo sul 2-0. Il City inizia con grande impeto anche la ripresa e, di fatto, chiude i giochi: Cherki pesca Semenyo, l'ex Bournemouth scavalca Mamardashvili col pallonetto e sigla il tris (50'). Il poker, invece, arriva al 57' sulla spinta di O'Reilly: assist per Haaland e tripletta dello scandinavo. Il Liverpool potrebbe accorciare dal dischetto, ma Salah si fa parare il penalty da Trafford. La gara, di fatto, finisce qui e i minuti finali ci regalano solo i cambi e l'ingresso di Chiesa, che aveva detto no alla Nazionale perché non al 100%. Vittoria per 4-0 del Manchester City, che centra le semifinali di FA Cup e schianta il Liverpool: nuovi problemi per Slot, in un'annata da dimenticare per i Reds.