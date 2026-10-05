Il caso Vinícius Jr: dai ritocchi estetici al complotto del sosia, storia di una fake news diventata virale
Secondo una teoria che gira sul web e spopola in Brasile, un sosia di Vinicius avrebbe giocato la gara con l’India, in cui la stella del Real ha fatto diversi errori non da lui
Un tatuaggio che sembra sparito in una foto sgranata, un mento leggermente più pronunciato e, in un attimo, il web trasforma la realtà in una teoria della cospirazione. Nelle ultime settimane, attorno alla figura di Vinicius Junior si è generata una delle bufale più bizzarre e virali dell'anno: la stella del Real Madrid e del Brasile non sarebbe più lui, ma un sosia messo in campo per non perdere i milionari contratti pubblicitari e gli errori commessi dall'attaccante soprattutto nell'amichevole contro l'India ne sarebbero l'evidente dimostrazione.
Com'è nata la teoria
La trama ha iniziato a prendere piede sui social media (principalmente TikTok e X) dopo la diffusione di alcune immagini degli allenamenti della Seleçao in Australia. Confrontando i frame di un video in bassa risoluzione con foto precedenti, diversi utenti hanno sostenuto che i tatuaggi sulla coscia e sul ginocchio dell'attaccante fossero diversi o del tutto scomparsi. In realtà, si è trattato semplicemente di un effetto ottico causato dalla qualità dello screenshot, dai giochi di luce e dal sudore: analizzando i video ad alta definizione, i soliti tatuaggi compaiono esattamente dove dovrebbero essere.
Ad alimentare i dubbi, tuttavia, si è aggiunto un elemento estetico reale. A luglio 2026, Vinicius si è sottoposto a Goiania a un intervento di "naturalizzazione facciale" (o armonizzazione). L'uso di biostimolatori, laser e ultrasuoni ha ridefinito il profilo del mento e i lineamenti del calciatore, rendendolo visibilmente diverso rispetto al passato. Un cambiamento del tutto pubblico e documentato che i teorici del complotto hanno però reinterpretato come la "prova" di una sostituzione.
La deriva cospirazionista
Dalle semplici osservazioni estetiche, il tam-tam digitale ha rapidamente scalato i livelli dell'assurdo. In Brasile si è diffusa l'ipotesi che il "vero" Vinicius fosse stato eliminato o rapito dopo la Coppa del Mondo. Tra i presunti responsabili sono stati citati i sospetti abituali delle teorie cospirazioniste: la CIA, la famiglia Rothschild e un'indefinita "élite globale".
Ad arricchire il quadro surreale sono riemerse anche le profezie di Vo Bahiana, una nota influencer e sensitiva brasiliana seguita da 24 milioni di follower. Durante i Mondiali, la donna aveva predetto un'invasione aliena a Miami con il rapimento di Vinicius e Neymar tramite una nave madre gigante. Nonostante l'evento non si sia mai verificato, i sostenitori della teoria hanno riutilizzato le vecchie dichiarazioni per dare un alone fantascientifico alla presunta scomparsa dell'attaccante del Real.
La risposta del campo e delle istituzioni
Mentre sui social si cercavano indizi e dettagli anatomici, la carriera del calciatore è proseguita sui binari della normalità. Il Real Madrid e la Confederazione Brasiliana (CBF) – guidata dal CT Carlo Ancelotti – hanno continuato a convocare e schierare il giocatore, bollando la vicenda come una semplice fake news.
Sul campo, dopo l'avvio di stagione col Real e il lavoro sotto la guida del nuovo corso tecnico Mourinho, Vinicius è andato anche a segno con la maglia del Brasile, trasformando un rigore nel 4-2 contro l'Australia. Nessun sosia, nessuna astronave: soltanto un campione esposto alla cassa di risonanza dei social, dove una foto sfocata può trasformare un intervento dal dermatologo in una trama da film di fantascienza...