Il caso Vinícius Jr: dai ritocchi estetici al complotto del sosia, storia di una fake news diventata virale

Un tatuaggio che sembra sparito in una foto sgranata, un mento leggermente più pronunciato e, in un attimo, il web trasforma la realtà in una teoria della cospirazione. Nelle ultime settimane, attorno alla figura di Vinicius Junior si è generata una delle bufale più bizzarre e virali dell'anno: la stella del Real Madrid e del Brasile non sarebbe più lui, ma un sosia messo in campo per non perdere i milionari contratti pubblicitari e gli errori commessi dall'attaccante soprattutto nell'amichevole contro l'India ne sarebbero l'evidente dimostrazione.