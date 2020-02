Vergne, momento nero: salta le libere 1 per il mal di testa

FORMULA E

Non è iniziato nel migliore dei modi il weekend dell'E-Prix di Marrakech per Jean-Eric Vergne. Il campione in carica della DS Techeetah, infatti, è stato costretto ad alzare bandiera bianca poco prima di scendere in pista in Marocco per lo shakedown e la sessione di prove libere 1. Lui stesso ha spiegato perché sui suoi canali social. Formula E in Marocco

"Sfortunatamente ho avuto dei terribili mal di testa nelle ultime 24 ore, che non mi hanno permesso di guidare nella libere 1. Ma i dottori della Fia si stanno prendendo cura di me e così sarò in grado di correre domani. Grazie per il vostro sostegno", ha scritto. Di sicuro, il suo 2020 nero non sembra voler finire.

