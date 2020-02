Formula E, Vergne a Marrakech per raddrizzare la stagione

IL CAMPIONE IN CARICA

Jean-Eric Vergne arriva a Marrakech con un obiettivo ben chiaro: tornare sul podio e provare a rilanciarsi in una stagione fin qui da dimenticare. Il bi-campione in carica, infatti, non vince dall'E-Prix di Berna della scorsa stagione e fin qui ha raccolto appena 16 punti in quattro gare, con due ritiri. Il ritardo dalla vetta comincia a diventare pesante (31 i punti che lo separano dal leader Mitch Evans), ma in Formula E tutto può succedere, le gerarchie possono ribaltarsi da un weekend all'altro e JEV lo sa bene. Per questo punta molto sulla trasferta marocchina.

Il quarto posto conquistato a Città del Messico gli ha dato un'iniezione di fiducia, ma ha anche lasciato qualche strascico polemico, dopo le tensioni tra lui e il compagno di team Antonio Felix Da Costa legate agli scambi di posizione in pista che, alla fine, hanno favorito il portoghese, attualmente terzo nel mondiale.

Ora JEV punta tutto su Marrakech (pista sulla quale non ha mai vinto) e chiede il supporto dei tifosi con il Fanboost: "Spero di conquistare il mio primo podio in questo weekend, ci sarete a sostenermi?" ha chiesto ai suoi fan su Twitter. La speranza è quella di una bella iniezione di energia che gli permetta di dare la svolta a una stagione fin qui molto complicata.

