 Valencia test: a metà strada tra il titolo di Dennis e il Mondiale che verrà

FORMULA E

Ultima settimana di ottobre dedicata ai test collettivi sul circuito spagnolo in preparazione alla decima stagione del Mondiale

© Getty Images A tre mesi dall'Ex-Prix di Londra, doppio round conclusivo (e decisivo) del Mondiale di Formula E vinto da Jake Dennis con la Gen3 Avalanche Andretti, il campionato cento per cento elettrico riattacca la spina per una intensa settimana - la prossima - di test pre-stagione, come più volte in passato ambientata sul circuito-salotto di Valencia/Cheste intitolato a Ricardo Tormo. Novità rispetto agli anni recenti, per la prima volta anche i rookies scenderanno in pista insieme ai loro compagni di squadra di più o meno lungo corso. Indipendentemente dal loro gradi di esperienza specifica, tutti i ventidue piloti del lotto (e le undici squadra iscritte) hanno come missione quella di iniziare con il piede giusto (possibilmente pesante, sul pedale dell'acceleratore) la marcia di avvicinamento alla decima stagione iridata, al via tra poco meno di tre mesi (sabato 13 gennaio) sul circuito di Città del Messico intitolato ai fratelli Pedro e Ricardo Rodriguez. Una sorta di appuntamento equistante tra un Mondiale che fa già parte della storia e uno ancora tutto da scrivere (e da correre!) insomma, il test collettivo valenciano.

© Getty Images

I test pre-stagionali rappresentano intanto per gli appassionati la prima occasione di vedere all'opera i protagonisti di Season 10 nelle loro nuove squadre e con le nuove insegne nonché livree. Solo tre squadre delle undici squadre che prederanno parte al Mondiale hanno mantenuto la stessa formazione della scorsa stagione: TAG Heuer Porsche, DS PENSKE e NIO 33 Racing. Moli quindi i cambiamenti di alto profilo. Di seguito le maggiori novità:

Jehan Daruvala - Maserati MSG Racing: il rookie della Formula E 2023 avrà un sedile a tempo pieno dopo i suoi successi in Formula 2. In passato è stato anche uno dei tre vincitori del Force India F1 Team della ‘One in a Billion’ Hunt.

Nyck De Vries- Mahindra Racing: De Vries ha debuttato per la prima volta in Formula E nel 2019, dove ha subito messo in mostra le sue capacità conquistando il titolo di Campione del Mondo FIA Formula E. Il pilota olandese torna in Formula E con Mahindra Racing dopo una deludente stagione (neppure completata) con AlphaTauri i Formula Uno, appiedato e sostituito da Daniel Ricciardo e Liam Lawson.

Lucas di Grassi - ABT CUPRA Formula E Team: il veterano della Formula E ed ex campione del mondo correrà per ABT Cupra nella seconda stagione del team nel Campionato.

Nick Cassidy -Jaguar TCS Racing: il secondo classificato della scorsa stagione affiancherà Mitch Evans, che ha concluso la stagione a soli due punti da Cassidy in terza posizione, prendendo il posto di San Bird e dando così forma (la sostanza, si vedrà) ad una coppia formidabile.

Oliver Rowland - Nissan Formula E Team: il britannico segna il suo ritorno nella massima serie completamente elettrica gareggiando per la casa giapponese.

Sam Bird - NEOM McLaren Formula E Team: ll team inglese Neom McLaren completa la sua line-up di piloti con l'ingresso in squadra del veterano Bird, uno dei pocoi "centurioni" del Mondiale.

Robin Frijins - Envision Racing: Frijins torna per la Season 1 in Envision, dove ha trascorso quattro anni con il team clienti, piazzandosi al quarto posto assoluto nella stagione 2018-2019.

© Getty Images

Rookie test

Per la prima volta, tutte le squadre dovranno schierare un rookie che non ha mai guidato una GEN3 in una gara di Formula E al fianco dei piloti titolari. L’inserimento dei rookies nei test pre-stagionali è stato pensato per offrire ai nuovi talenti emergenti la possibilità di mettere in mostra le loro capacità. La Formula E è sempre più considerata un banco di prova importante per i migliori giovani talenti che vogliono farsi conoscere nel mondo del Motorsport. Potranno gareggiare in una qualsiasi delle sei sessioni della settimana, ma non potranno essere utilizzati dalle loro squadre per le simulazioni di gara.

Il programma dei test di Valencia

© FormulaE