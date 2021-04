Sam Bird... vola alto ma le Case tedesche puntano al trono del numero uno della Jaguar

Drastico cambio di scenario per la terza tappa del Mondiale di Formula E: dopo Diriyah e Roma un nuovo appuntamento "doubleheader" (gara-cinque e gara-sei) ma niente sfide sotto le luci artificiali e nemmeno tra i muretti e le scenografie dell'Eur. A Valencia la serie iridata propone uno dei suoi - per ora - rari eventi su tracciati permanenti: un ingrediente in più per l'evoluzione della corsa al primo titolo FIA di Formula E.