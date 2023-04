ORGOGLIO TRICOLORE

A luglio la prima volta sul suolo amico per il team italiano. Mortara: "I tifosi mi daranno la carica"

Mancano meno di tre mesi all'E-Prix di Roma, ma con l'inizio della vendita dei biglietti e iniziato anche l'avvicinamento a uno degli eventi più attesi del campionato di Formula E. E quest'anno gli appassionati italiani potranno fare il tifo per la Maserati, tornata a gareggiare proprio nel Mondiale riservato alle monoposto elettriche, e per i suoi piloti Edoardo Mortara e Max Gunther. "È sempre un'esperienza speciale correre davanti al pubblico di casa, e i tifosi di Roma hanno una passione e un'energia incredibili che mi daranno la carica. Il circuito cittadino mi soddisfa molto. Rappresentare un marchio italiano iconico come Maserati, nella capitale d'Italia, è un grande onore e privilegio. È un'esperienza che non vedo l'ora di vivere", ha detto il pilota italo-svizzero.

Grande attesa anche da parte del team per il debutto sul suolo nazionale. "Non è la prima volta che la Formula E corre in Italia, ma è la prima per Maserati. Siamo orgogliosi della nostra lunga tradizione del motorsport, che abbraccia quasi 110 anni di storia in diversi campionati automobilistici. Siamo veramente entusiasti di gareggiare a Roma il 15 e 16 luglio. Non vediamo l'ora di sentire tutto l'amore dei tifosi mentre sfrecceremo per le strade della capitale italiana", le parole di Giovanni Tommaso Sgro, responsabile di Maserati Corse.