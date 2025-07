Basket: Nba, Mike Brown nuovo coach New York, Banchero rinnova con Orlando

I New York Knicks hanno ingaggiato Mike Brown, rivolgendosi al due volte allenatore dell'anno NBA dopo aver licenziato Tom Thibodeau. I Knicks hanno offerto l'incarico a Brown la scorsa settimana e hanno annunciato lunedì che avrebbe preso in carico la squadra che la scorsa stagione ha raggiunto le finali della Eastern Conference per la prima volta in 25 anni. Nonostante ciò, hanno deciso di licenziare Thibodeau e alla fine hanno scelto Brown, che non è rimasto senza lavoro molto tempo dopo essere stato licenziato dai Sacramento Kings la scorsa stagione. Brown aveva guidato i Kings ai playoff nel 2023 ed era stato votato allenatore dell'anno.