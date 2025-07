Genoa, nella maglia '25-'26 Grifone vicino al cuore

Svelata dal Genoa la prima maglia che la squadra indosserà nella prossima stagione. La divisa "home", creata dallo sponsor tecnico Kappa, presenta "una foggia assai innovativa pur nel solco di un richiamo alla simbologia ed elementi visivi che incarnano la tradizione, lo spirito del club e l'amore dei genoani. Ogni dettaglio è ispirato all'iconico stemma, che viene scomposto per essere ridistribuito e dar vita così a un design unico e suggestivo" come spiegato in una nota dal club rossoblù. Nello specifico il logo del Grifone campeggia al centro della maglia vicino al cuore mentre sul retro del collo spicca la Croce di San Giorgio, emblema araldico della città di Genova e rappresentato sulle divise fin dal 1913. Tra le novità di rilievo i dettagli gialli dal forte impatto visivo. Il lancio della maglia avviene con la campagna "Born to Shine" ideata in collaborazione con l'agenzia No Panic e il fotografo Paolo Pettigiani. Per l'occasione gli scatti fotografici sono stati ambientati in alcuni luoghi emblematici del capoluogo ligure, tra spianata Castelletto ed i carruggi, per esaltare "il legame indissolubile tra squadra, città e sostenitori". Nel dettaglio la maglia è realizzata in tessuto ultraleggero Pro Kombattm con tecnologia Hydroway Protection che garantisce un'ottima gestione di umidità e calore. Le cuciture piatte e i pannelli in un particolare tessuto a rete elasticizzato ( mesh stretch) sui fianchi assicurano massimo comfort, libertà di movimento e nessuna controindicazione. La divisa sarà in vendita, nel negozio ufficiale, online e nei negozi Robe di Kappa nelle versioni Kombattm Pro e Kombattm oltre al kit junior con prezzi che variano dai 49 euro sino ai 120 euro.