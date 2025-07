Andrea Pinamonti è tornato al Sassuolo dopo il mancato riscatto da parte del Genoa, che l'attaccante ha salutato sui social: "Questa stagione in prestito è finita e per ora le nostre strade si dividono, non so cosa accadrà in futuro, ma di certo, Genoa, Genova e voi genoani sarete sempre nel mio cuore!".