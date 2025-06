Formula E, E-Prix di Djakarta: prima gioia per Ticktum e il team Kiro

Dan Ticktum ha vinto l'E-Prix di Djakarta e conquistato il suo primo successo in carriera in Formula E. Prima gioia in assoluto anche per il team Cupra Kiro, che ha fatto il suo debutto nel Mondiale 100% elettrico in questa stagione dopo l'acquisizione americana del team cinese ERT. Il britannico ha tagliato il traguardo per primo tenendo a bada gli assalti finali di Edoardo Mortara (Mahindra), mentre sul terzo gradino del podio ha chiuso il connazionale Nico Müller (Andretti).