Vacanze Romane: in vendita i biglietti per l'E-prix di Roma di metà luglio

FORMULA E

Per la prima volta la tappa italiana del Mondiale elettrico va in scena nel mese di luglio

© Formulae.com A poco meno di tre mesi dal suo svolgimento, scatta al semaforo la vendita dei biglietti per l'Hankook Rome E-Prix, in programma sul circuito cittadino dl'EUR nel fine settimana centrale del mese di luglio (sabato 15 e domenica 16 luglio), penultima tappa del Campionato del Mondo di Formula E, due settimane prima del gran finale di Londra a fine mese.

© Getty Images

Annunciato il prezzo dei biglietti: dai 52 euro ai 132 euro il posto in tribuna, dai 5,50 euro il prato e 30,50 euro la Green Arena. I biglietti sono in vendita da mercoledì 20 aprile su Ticket One. Gli appassionati possono scegliere di seguire la gara dalle tribune A (che si affacciano sull’Attack Mode) o dalla tribuna B, spostata all’interno del tracciato, con vista però anche sulla linea di partenza.

Per coloro che cercano un'esperienza premium, il biglietto da 132 euro include una esperienza esclusiva il venerdì pre-gara. La Green Arena, un'area in piedi e con una vista parzialmente ombreggiata su tre curve, sarà invece disponibile a soli 30,50 euro. Altra grande novità è la possibilità di acquistare un biglietto "prato" a soli 5,50 euro, che offre l'accesso all'Allianz Fan Village, spostato nel parco Ninfeo e in Piazzale Agricoltura, direttamente nel cuore dell'evento. Nell'Allianz Fan Village, i tifosi potranno assistere tramite maxischermi ai commenti in diretta delle gare e alle interviste ai piloti dalla pit lane. All'interno della Gaming Arena, invece, coloro che vorranno farlo potranno sfidarsi e gareggiare su simulatori. Sono inoltre disponibili abbonamenti scontati per i due giorni e tariffe agevolate per giovani dai 16 ai 26 anni e per i bambini/e dai 3 ai 15 anni.

Considerando che i posti per assistere all'evento sono limitati, è consigliabile acquistare i biglietti entro i primi giorni dall'apertura delle vendite, per non perdere l'opportunità di assistere a una delle competizioni più emozionanti della stagione. Sia in occasione di gara-uno che di gara-due (rispettivamente round 13 e 14 del calendario) il via è fissato per le ore quindici in punto ma le porte del circuito dell'Eur si apriranno alle 7:30 CET, prima delle prove libere e delle qualifiche. I tifosi potranno assistere ad una delle prove libere e alle qualifiche.

© Getty Images

“Grazie alla preziosa collaborazione con ABB FIA Formula E, Roma sarà ancora una volta tra le sole cinque città al mondo ad ospitare due tappe del campionato mondiale. La novità di spostare a luglio l’appuntamento offre una doppia opportunità. Sia in termini di prestigio sportivo, con la tappa romana che con ogni probabilità risulterà decisiva per l’assegnazione del titolo. Sia dal punto di vista della ricaduta promozionale, perché offre un’occasione in più per la destagionalizzazione dei flussi turistici. L’appuntamento con la Formula E è un grande evento che da solo vale una visita nella Città Eterna”. (Alessandro Onorato, assessore allo Sport, Grandi Eventi, Turismo e Moda di Roma Capitale)

"Il Campionato del Mondo ABB FIA Formula E si disputa a Roma dal 2018 e quest'anno sarà una tappa fondamentale per la proclamazione del vincitore. L’iconico circuito dell’Eur, uno dei più divertenti e amati dai piloti, sarà uno dei tracciati decisivi per la lotta al titolo, nonché la prima gara in casa per Maserati che ha fatto il suo debutto in Formula E proprio in questa stagione. Sono sicuro che assisteremo a una tappa emozionante e altamente competitiva". (Jaime Reigle, amministratore delegato di Formula E)