Sinner, cresce la preoccupazione: risonanza magnetica al gomito, a rischio il match con Shelton e il numero 1 in classifica

Jannik Sinner si è qualificato ai quarti di finale di Wimbledon approfittando del ritiro per infortunio di Dimitrov durante una partita in cui il bulgaro, numero 19 del tabellone, stava dominando ed era in vantaggio di due set. Nella serata storta del numero uno al mondo, con un lieto fine fortunato, a condizionare l'andamento del match è stato un infortunio nelle prime battute di gioco per l'altoatesino dopo una caduta apparentemente innocua, ma che invece ha creato problemi a un gomito e non solo, tanto da costringere Sinner agli esami strumentali del caso.