La Formula E diventa campionato Mondiale dal 2020/21

LA NOVITA'

La Federation Internationale de l'Automobile, organo di governance tecnico e sportivo del motorsport a livello mondiale, e i membri del FIA World Motor Sport Council (WMSC) hanno deciso attraverso una votazione dedicata che la Formula E sarà certificata campionato mondiale FIA. Presso la sede della FIA a Parigi, il Fondatore e Presidente di Formula E Alejandro Agag e il Presidente della FIA Jean Todt hanno finalizzato l'accordo che conferma ufficialmente lo status di campionato mondiale per la Formula E a partire dalla settima stagione. Grazie a questa importante transizione, la line-up più completa e competitiva nell’intero panorama del motorsport si sfiderà dalla prossima stagione per il nuovo titolo di Campionato Mondiale ABB FIA Formula E. L'annuncio arriva a chiusura della quinta stagione di Formula E, probabilmente quella di maggior successo della storia della serie per la crescita del pubblico spettatore – con nove diversi piloti sul gradino più alto del podio – e a pochi giorni dal doppio appuntamento di Riyad in Arabia Saudita, che ha visto l’atteso debutto dei due nuovi costruttori Mercedes-Benz e Porsche.

Per saperne di più sul campionato, scoprire dove rivedere le immagini più appassionanti delle gare di apertura della sesta stagione in Arabia Saudita e acquistare i biglietti per le prossime gare, è possibile visitare www.FIAFormulaE.com o scaricare l'app su iOS e Android.



Puoi seguire il campionato ABB FIA Formula E su Facebook, Instagram, Twitter e YouTube. #ABBFormulaE @FIAFormulaE

Vedi anche Formula E Formula E. Roma vince il Best Events Award per il 2019

Alejandro Agag, presidente e fondatore della Formula E ha ovviamente accolto con grande soddisfazione la notizia: “È stata da sempre una nostra ambizione diventare un campionato del mondo FIA. Tutto ciò che abbiamo costruito e per cui abbiamo lavorato fino ad oggi aveva questo come obiettivo. Aver ottenuto lo status di campionato mondiale FIA aggiunge ancora più credibilità a un evento sportivo già molto amato grazie alla sua spettacolarità e imprevedibilità. Questo accordo consente a Formula E di entrare di diritto nella massima serie di corse internazionali, ma rappresenta anche un riconoscimento dell'impegno delle tante persone che hanno creduto nel progetto. Tutto ciò non sarebbe stato possibile senza il sostegno del presidente della FIA Jean Todt e della federazione, nonché senza la dedizione dimostrata dai nostri team e partner. Oggi possiamo finalmente affermare di esserci riusciti. Si tratta soltanto dell'inizio di un nuovo entusiasmante capitolo, quello del Campionato Mondiale ABB FIA Formula E".

Sulla stessa linea d'onda anche il numero uno della Fia, Jean Todt: "La creazione e lo sviluppo della Formula E è stata una grande avventura. Sono orgoglioso di annunciare oggi il suo nuovo status di campionato mondiale FIA. Da quando abbiamo iniziato questo appassionante viaggio, la Formula E è cresciuta moltissimo. In pochi anni la serie ha dimostrato di essere rilevante per l'industria automobilistica: non a caso, altre due grandi case automobilistiche si sono unite al campionato proprio all'inizio di questa stagione, portando a 10 il numero totale. L'impegno e la professionalità dei costruttori e dei rispettivi team si rispecchiano nell’elevata qualità dei piloti, che è andata migliorando di stagione in stagione. Dalla prima gara a Pechino nel lontano 2014, la Formula E ha dimostrato gara dopo gara che il concetto d'avanguardia delle corse elettriche ha funzionato. E oggi, con tutto il cuore do il benvenuto a Formula E in qualità di campionato del mondo FIA".

Vedi anche Formula E Formula E, Diriyah E-Prix: trionfa Bird, Porsche-Mercedes subito a podio