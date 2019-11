Formula E. Roma vince il Best Events Award per il 2019

Un altro successo per la Formula E, che conferma sempre più la centralità del campionato delle monoposto elettriche nel panorama dello sport e dei grandi eventi che si tengono in Italia.



L'E-Prix di Roma dello scorso aprile, infatti, è stato riconosciuto come Evento Sportivo dell'anno, e Filmmaster Events, agenzia di grandi eventi internazionali, è stata premiata per l'ideazione e l'organizzazione della corsa dell'EUR dalla giuria d'eccezione del Best Events Award.



Il secondo E-Prix di Roma ha superato tutte le attese: 35mila spettatori lungo il percorso creato ad hoc nel quartiere Eur e ben 12mila ingressi al Roma Convention Center “La Nuvola”. Fiore all'occhiello della manifestazione è stato anche l’Allianz E-Village, area dedicata ai fan per sperimentare la Formula E ed educare le prossime generazioni sul futuro del racing e ai suoi valori chiave: tecnologia, energia, ambiente.



Il riconoscimento a Formula E segna il successo dell'idea che muove l'organizzazione di tutte le corse del campionato, quella di concepire un grande evento di sport non solo come un momento di aggregazione o di divertimento, ma un’opportunità di business e creazione di valore per le comunità interessate.



Una macchina organizzativa capace di garantire standard di sicurezza adeguati, l'attenta selezione degli sponsor e dei partner più rappresentativi del territorio, la scelta di offrire un’esperienza unica a 360 gradi, sono stati gli ingredienti grazie al quale l'E-Prix è riuscito a trasferire una visione di futuro coerente con i valori di Formula E e a lasciare una legacy importante alla città di Roma, dalla cura degli spazi pubblici a un impatto economico positivo stimato per 60 milioni di euro.



La tappa italiana del 2020 si terrà a Roma sabato 4 aprile sull’ormai celebre circuito cittadino dell’Eur, uno dei più amati da piloti e costruttori. L’E-Prix di Roma è una delle quattordici gare previste dalla sesta stagione del campionato, che è partito lo scorso 22 novembre con un doppio appuntamento in Arabia Saudita e si concluderà il prossimo 25 e 26 luglio a Londra, dopo aver attraversato 12 città e tutti e cinque i continenti.

