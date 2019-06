La Formula E a Le Mans, sorride solo Buemi

18/06/2019 di LUCA BUDEL

Forse non tutti sanno che alla 24 Ore di Le Mans hanno corso dieci piloti di Formula E. Nove saranno impegnati sabato a Berna per la terzultima gara del campionato, uno – Neel Jani – continuerà a collaudare la Porsche che debutterà nel mondiale elettrico a novembre in Arabia Saudita. Nella gara di durata più famosa ha fatto festa Sebastien Buemi, pilota della Nissan in Formula E, che a Le Mans ha vinto gara e titolo mondiale in compagnia di Fernando Alonso e Kazuki Nakajima.