Alonso, colpo doppio: ancora sua la 24 Ore di Le Mans e festa Mondiale

16/06/2019 di SIMONE REDAELLI, da Le Mans

Festa grande per Fernando Alonso a Le Mans . Il pilota spagnolo ha bissato il successo dello scorso anno alla 24 Ore sempre al volante della Toyota TS050 Hybrid insieme a Buemi e Nakajima. Equipaggio numero 8 in trionfo perché è arrivata anche l’affermazione nel Mondiale Wec. Una vittoria sudata e quasi inaspettata perché si è concretizzata quando era appena iniziata l’ultima ora di gara. La Toyota n. 7 di Lopez, Conway e Kobayashi ha accusato problemi tecnici abbandonando la prima posizione amministrata ottimamente per 23 ore. Una vera e propria beffa per i tre che si sono dovuti accontentare della seconda posizione. Terzo gradino del podio per Vandoorne con Petrov e Aleshin al volante della SMP Racing.

Un vero colpo di fortuna per Fernando Alonso che ha così chiuso in grande la sua esperienza in Toyota e nell’endurance. Due 24 Ore di Le Mans e la conquista del titolo Wec vanno a incrementare il suo ottimo curriculum. Una vittoria inaspettata, come detto, perché arrivata a un’ora dalla bandiera a scacchi quando le posizioni delle due vetture giapponesi erano ormai cristallizzate. La numero 8 dello spagnolo e di Buemi e Nakajima ha avuto nella notte problemi con una portiera, ma alla fine ha gioito perché i compagni di box sono stati frenati da un inconveniente elettrico. Una beffa perché la numero 7, scattata dalla pole con Conway, aveva amministrato alla perfezione la gara.



In LMP2 vittoria dell’Alpine con Lapierre, Negrao e Thiriet davanti all’Oreca 07-Gibson pilotata da Tung, Richelmi e Aubry. A completare il podio il team Tds Racing con Perrodo, Vaxiviere e Duval.



Importante affermazione per la Ferrari in LM GTE PRO: AF Corse ha piazzato la sua 488 GTE EVO davanti a tutti grazie all’italiano Pier Guidi, Calado e Serra. Secondo e terzo gradino del podio per le Porsche del GT team. In LM GTE AM successo per la Ford davanti a Porsche e Ferrari. Undicesima posizione di classe per l’equipaggio tutto femminile Gostner, Frey e Gatting al volante della Ferrari 488 GTE del team Kessel.