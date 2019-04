Hamilton apre alla Formula E: "È il futuro"

07/04/2019

Lewis Hamilton potrebbe sbarcare in Formula E. Ad ammetterlo è stato lo stesso cinque volte campione del mondo di Formula 1: "È il futuro, potrei correre lì come sta facendo Gary Paffett. Dipenderà dalle mie motivazioni, quando si invecchia è tutto più difficile". L'inglese ha detto di apprezzare il campionato elettrico e l'ingresso della Mercedes a partire dal prossimo Mondiale gli potrebbe aprire le porte: "Amerò per sempre le macchina, ora ho il contratto in scadenza nel 2020 e ho intenzione di provare a rimanere ancora in F1, ma devo restare in forma e concentrato".



Il ritiro? "Quando smetterò avrò enormi sintomi di astinenza perché guido da quando ho otto anni, ma penso che ci sono tante altre cose da fare", ha detto al Sun.