Roma, la Formula E convoca Totti: l'ex numero 10 di nuovo in campo contro la Nazionale piloti

10/04/2019

Divertimento assicurato a Roma, dove giovedì sera, alle 18, andrà in scena l'amichevole tra le leggende della Roma e la Nazionale piloti. Una partita (trasmessa in diretta streaming su sito e app) che fa da cornice alla tappa romana del campionato del mondo di Formula E, che avrà come apice la gara di sabato 13 aprile, trasmessa in esclusiva in chiaro su Italia 1. Un appuntamento speciale, tanto che per l'occasione Francesco Totti si rimetterà gli scarpini per sfidare i piloti.